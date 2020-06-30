Курс валют на 30 июня: курс, "черный" и наличный рынки
30 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,69 - 26,71 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,69 - 26,72 гривни;
Евро - 29,93 - 29,96 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,56 - 26,77 гривни. Евро покупают по 29,62 гривни, продают по 30,05 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,62 - 26,88 гривни, евро - 29,73 - 29,84 гривни.
Напомним:
Нацбанк не изменил официальный курс гривни к доллару, установив его на 30 июня на уровне 26,69.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,95 гривни (на 26 июня - 29,91 гривни).
Экономическая правда
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