В следующий раз ОПЕК соберется в Вене зимой

Следующее министерское заседание стран-членов Организации экспортеров нефти и стран, не являющихся членами организации, состоится в Вене 1 декабря 2020.

Об этом пишет Укринформ.

На заседании ОПЕК+ в субботу, страны договорились о снижении добычи на 9,7 млн барр. в сутки до конца июля. Вместе с тем, планировалось, что в июле ежедневное сокращение составит 7,7 млн барр.

Страны, которые не смогли выполнить свои обязательства по сокращению добычи в мае, обязались выполнить в течение июля-сентября свои доли сокращения нефтедобычи.

За соблюдением обязательств в формате ОПЕК + следить Совместный министерский мониторинговый комитет, который будет собираться на ежемесячной основе до декабря 2020 года, следующее его заседание - 18 июня.

Напоминаем:

6 июня страны-участницы ОПЕК + договорились продолжить сокращение нефтедобычи до конца июля.

12 апреля страны ОПЕК + договорились о крупнейшем в истории сокращение добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая - июня. Соглашение вступило в силу 1 мая.