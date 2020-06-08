В следующий раз ОПЕК соберется в Вене зимой
Следующее министерское заседание стран-членов Организации экспортеров нефти и стран, не являющихся членами организации, состоится в Вене 1 декабря 2020.
Об этом пишет Укринформ.
На заседании ОПЕК+ в субботу, страны договорились о снижении добычи на 9,7 млн барр. в сутки до конца июля. Вместе с тем, планировалось, что в июле ежедневное сокращение составит 7,7 млн барр.
Страны, которые не смогли выполнить свои обязательства по сокращению добычи в мае, обязались выполнить в течение июля-сентября свои доли сокращения нефтедобычи.
За соблюдением обязательств в формате ОПЕК + следить Совместный министерский мониторинговый комитет, который будет собираться на ежемесячной основе до декабря 2020 года, следующее его заседание - 18 июня.
Напоминаем:
6 июня страны-участницы ОПЕК + договорились продолжить сокращение нефтедобычи до конца июля.
12 апреля страны ОПЕК + договорились о крупнейшем в истории сокращение добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая - июня. Соглашение вступило в силу 1 мая.
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