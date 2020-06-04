Гостиницу "Днипро" в центре Киева хотят продать в середине июля - Фонд госимущества

Фонд госимущества планирует объявить аукцион по приватизации гостиницы "Днипро" в Киеве 15 июня, чтобы торги состоялись в середине июля.

Об этом сообщает глава ФГИ Дмитрий Сенниченко передает Интерфакс-Украина.

"Где-то в июле, в середине июля, я так думаю, если мы 15 июня объявим аукцион. Будет месяц экспозиции", - сообщил Сенниченко в эфире "24 канала" в среду.

По его словам, в объекте уже заинтересованы около 30 потенциальных покупателей.

Средняя загруженность номерного фонда в 2019 году составила 52%, средняя доходность номера - EUR23.

Как сообщалось со ссылкой на главу ФГИ Дмитрия Сенниченко, чистый финансовый результат гостиницы "Днипро" по итогам 2019 года составил 146 тыс. грн.

Напомним:

Ранее ФДМ сообщал, что стартовая цена за гостиницу "Днепр" на аукционе будет 10 миллионов долларов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности "Центрэнерго", приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19.

"Как и обещали, мы начали с Государственным управлением делами - все объекты, которые можем передать на приватизацию, уже передали. Первый объект - гостиница "Днепр" - готов к приватизации, и, я думаю, это будет пилотный проект", - сообщил президент.

Ранее сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

ФГИ в 2020 году планировал объявить конкурсы по продаже шести объектов большой приватизации.

Первыми должны были стать столичный отель "Днепр" и Объединенная горно-химическая компания - соответственно в апреле и мае этого года, а третьим на конкурс, ориентировочно в конце августа, планировалось выставить Одесский припортовый завод.









