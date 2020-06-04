Гостиницу "Днипро" в центре Киева хотят продать в середине июля - Фонд госимущества
Фонд госимущества планирует объявить аукцион по приватизации гостиницы "Днипро" в Киеве 15 июня, чтобы торги состоялись в середине июля.
Об этом сообщает глава ФГИ Дмитрий Сенниченко передает Интерфакс-Украина.
"Где-то в июле, в середине июля, я так думаю, если мы 15 июня объявим аукцион. Будет месяц экспозиции", - сообщил Сенниченко в эфире "24 канала" в среду.
По его словам, в объекте уже заинтересованы около 30 потенциальных покупателей.
Средняя загруженность номерного фонда в 2019 году составила 52%, средняя доходность номера - EUR23.
Как сообщалось со ссылкой на главу ФГИ Дмитрия Сенниченко, чистый финансовый результат гостиницы "Днипро" по итогам 2019 года составил 146 тыс. грн.
Напомним:
Ранее ФДМ сообщал, что стартовая цена за гостиницу "Днепр" на аукционе будет 10 миллионов долларов.
Президент Владимир Зеленский заявил, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности "Центрэнерго", приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19.
"Как и обещали, мы начали с Государственным управлением делами - все объекты, которые можем передать на приватизацию, уже передали. Первый объект - гостиница "Днепр" - готов к приватизации, и, я думаю, это будет пилотный проект", - сообщил президент.
Ранее сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.
ФГИ в 2020 году планировал объявить конкурсы по продаже шести объектов большой приватизации.
Первыми должны были стать столичный отель "Днепр" и Объединенная горно-химическая компания - соответственно в апреле и мае этого года, а третьим на конкурс, ориентировочно в конце августа, планировалось выставить Одесский припортовый завод.
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