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Гостиницу "Днепр" в центре Киева выставят на аукцион за 10 миллионов долларов

Среда, 19 февраля 2020, 15:50
 

Весной 2020 года на приватизационный аукцион выставят отель "Днепр" в центре Киева, стартовая цена - 10 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

"Для того, чтобы его финальная стоимость выросла в разы - недавно назначен новый директор - Элину Сапожкова. Она имеет 12 лет опыта открытия, развития и управления гостиницами международных сетей, а теперь будет заниматься качественной подготовкой отеля "Днепр" к привлечению стратегического инвестора", - говорится в сообщении.

"Отель находится в центре города. И вы сами можете увидеть, какие отсюда открываются виды. Это большая ценность для гостей, и это очень большая ценность для инвестора", - отметила Сапожкова.

Напомним:

Ранее президент Владимир Зеленский одобрил передачу гостиницы "Днепр" от Государственного управления делами Фонду госимущества для приватизации.

Экономическая правда

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приватизация отели Киев

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