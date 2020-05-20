Зеленский: Большая приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19
Президент Владимир Зеленский заявил, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности "Центрэнерго", приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19.
Об этом он сказал на пресс-конференции.
"Малая приватизация проходит. Фонд госимущества уже перевыполнил план - в бюджет поступило больше чем было запланировано. И сейчас Фонд просит увеличить плановые поступления от малой приватизации.
Что касается средней и большой приватизации: все готово, и большая приватизация будет проводиться после стабилизации ситуации, вызванной эпидемией COVID-19", - заявил президент.
"Как и обещали, мы начали с Государственным управлением делами - все объекты, которые можем передать на приватизацию, уже передали. Первый объект - гостиница "Днепр" - готов к приватизации, и, я думаю, это будет пилотный проект.
Все объекты, которые мы могли передать в Фонд госимущества, мы уже передали. Все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности Центрэнерго", - добавил он.
Напоминаем:
Ранее сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.
ФГИ в 2020 году планировал объявить конкурсы по продаже шести объектов большой приватизации.
Первыми должны были стать столичный отель "Днепр" и Объединенная горно-химическая компания - соответственно в апреле и мае этого года, а третьим на конкурс, ориентировочно в конце августа, планировалось выставить Одесский припортовый завод.
До конца октября к приватизации запланировано было подготовить "Президент-отель", а после него, до конца ноября - завод "Электротяжмаш" и до конца года - "Центрэнерго".
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