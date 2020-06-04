Минфин в мае уменьшил план для налоговой на 19 миллиардов, чтобы показать эффективность – Верланов
Минфин в мае уменьшил план для Государственной налоговой службы с 58,6 млрд грн до 39,6 млрд грн - на 19 млрд грн.
Об этом в Telegram сообщил экс-глава ГНС Сергей Верланов.
"Несмотря на апрельские изменения в ЗУ "О Государственном бюджете на 2020 год", Минфин не уменьшил налоговой план. Это при том, что карантин в апреле был значительно жестче. Но если бы план на апрель был скорректирован, как было запланировано - до 23,2 млрд, то ГНС показала бы более 115% выполнения.
А в мае, наоборот, из-за уменьшения плана на треть, имеем перевыполнение на 9% вместо невыполнения на 26% и делаем вид, что эффективность налоговой возросла", - написал он.
Напомним:
Ранее экс-глава Таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что в мае Министерство финансов уменьшило план для Государственной таможенной службы на 9,1 миллиарда гривень. В тоже время поступления от таможни в госбюджет по сравнению с апрелем уменьшились на 1 миллиард.
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Экономическая правда
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