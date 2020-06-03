Минфин в мае уменьшил план для таможни на 9 миллиардов, чтобы показать эффективность - Нефьодов

В мае Министерство финансов уменьшило план для Государственной таможенной службы на 9,1 миллиарда гривень. В тоже время поступления от таможни в госбюджет по сравнению с апрелем уменьшились на 1 миллиард.

Об этом сообщил экс-глава ДМС Максим Нефьодов в Facebook.

"Зашел на сайт Госказначейства. В апреле "неэффективный Нефьодов" собрал в общий фонд госбюджета 19.6 млрд грн. В мае без меня таможня собрала на миллиард меньше - 18.6 млрд грн.

Зато сам план, по сравнению с апрелем, Минфин уменьшил на 9.1 млрд грн (!!!). Очевидно, была идея показать, что ранее план не выполнялся, а вот теперь как понесется", - пишет Нефьодов.

Напомним:

Максим Нефьодов просит суд восстановить его в должности главы Государственной таможенной службы.

24 апреля правительство уволило главу Таможенной службы Максима Нефьодова. Ранее в тот же день Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной службы.

В правительстве заявляли, что среди причин увольнения главы таможни - слабые показатели по поступлению в государственный бюджет.

20 мая Зеленский заявил, что Нефьодов - профессиональный человек, но этого мало в борьбе со взятками и контрабандой на таможне.

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Экономическая правда