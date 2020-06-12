Украина может вернуться на рынок еврооблигаций в 4 квартале 2020 года – меморандум МВФ

Украина в четвертом квартале 2020 года может вернуться на рынок коммерческих заимствований и привлечь 1 млрд. дол.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на прогноз МВФ размещенный в меморандуме о новой программе.

"Макропрогноз (macroframework) предполагает, что Украина вернется на рынки в четвертом квартале 2020 года… Он не предполагает приток нерезидентов на внутренний рынок облигаций в оставшуюся часть 2020 года", – такую оценку приводят в документах и эксперты Фонда.



Они указывают, что кризис COVID-19 сначала закрыл рынки для отдельных стран с развивающейся экономикой, однако с сокращением суверенного спрэда в Украине такое возвращение на рынок реально.



МВФ также напомнил, что в январе этого года Украина успела привлечь EUR1,25 млрд на 10 лет под 4,375% годовых.



Предполагается, что, помимо $2,1 млрд первого транша stand by, Киев сможет получить еще по $700 млн второго и третьего транша, $1 млрд - от Всемирного банка и $1,116 млн - от ЕС (EUR500 млн из них уже поступили в Украину).



Согласно меморандуму, в первом квартале 2021 года Украина может разместить еврооблигации еще на $1,5 млрд, а к концу года – еще на $1,5 млрд.



Помимо этого, во втором квартале поступит второй траншей новой макрофинпомощи ЕС примерно на $550 млн. На середину мая по программе stand by также запланирован четвертый транш в $560 млн, а на середину октября – заключительный пятый на $980 млн.



В отношении внутреннего рынка ОВГЗ в документах заявлены планы сокращения в этом году чистого выпуска валютных бумаг на $1,18 млрд, а в первом полугодии следующего года – еще на $269 млн.

Напомним:

Международный валютный фонд обнародовал меморандум с Украиной по программе stand-by, выполнение которого позволит получить остальные средства МВФ после первого транша, то есть 2,9 миллиарда долларов.

Украина получит от МВФ и ЕС в этом месяце более 3,2 миллиарда долларов. Также в течение ближайшего месяца Украина получит 1 миллиард евро помощи от Всемирного банка.

Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

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