МАУ возобновляет регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" 5 июня возобновит регулярные рейсы Киев - Одесса - Киев.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Авиакомпания МАУ выполнит рейсы в Одессу, которые вылетят из Киева в пятницу и субботу, 5-го и 6-го июня, а вернут отдыхающих из Одессы в Киев, соответственно, в понедельник и вторник, 8-го и 9-го июня.

В МАУ просят помнить о необходимости соблюдать правила карантина, позаботиться о средствах индивидуальной защиты - маски и о необходимости соблюдать социальную дистанцию в аэропорту.

Расписание рейсов:

№ рейсу Напрямок Дні Виліт Приліт PS1053 Київ - Одеса ….5.. 19:00 20:00 PS1055 Київ – Одеса …..6. 10:00 11:00 PS1056 Одеса - Київ 1…… 17:00 18:00 PS1054 Одеса - Київ .2….. 08:00 09:00

Напомним:

Кабинет министров готов разрешить внутренние авиаперелеты с 5 июня, а зарубежные - с 15 июня.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в первую очередь планируют возобновить рейсы на популярных туристических направлениях - в Турцию, Грецию, Кипр и Грузию.

Экономическая правда