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МАУ возобновляет регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой

Среда, 3 июня 2020, 17:28
 

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" 5 июня возобновит регулярные рейсы Киев - Одесса - Киев.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Авиакомпания МАУ выполнит рейсы в Одессу, которые вылетят из Киева в пятницу и субботу, 5-го и 6-го июня, а вернут отдыхающих из Одессы в Киев, соответственно, в понедельник и вторник, 8-го и 9-го июня.

В МАУ просят помнить о необходимости соблюдать правила карантина, позаботиться о средствах индивидуальной защиты - маски и о необходимости соблюдать социальную дистанцию в аэропорту.

Расписание рейсов:

№ рейсу

Напрямок

Дні

Виліт

Приліт

PS1053

Київ - Одеса

….5..

19:00

20:00

PS1055

Київ – Одеса

…..6.

10:00

11:00

PS1056

Одеса - Київ

1……

17:00

18:00

PS1054

Одеса - Київ

.2…..

08:00

09:00

Напомним:

Кабинет министров готов разрешить внутренние авиаперелеты с 5 июня, а зарубежные - с 15 июня.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в первую очередь планируют возобновить рейсы на популярных туристических направлениях - в Турцию, Грецию, Кипр и Грузию.

Экономическая правда

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