МАУ возобновляет регулярное авиасообщение между Киевом и Одессой
Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" 5 июня возобновит регулярные рейсы Киев - Одесса - Киев.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Авиакомпания МАУ выполнит рейсы в Одессу, которые вылетят из Киева в пятницу и субботу, 5-го и 6-го июня, а вернут отдыхающих из Одессы в Киев, соответственно, в понедельник и вторник, 8-го и 9-го июня.
В МАУ просят помнить о необходимости соблюдать правила карантина, позаботиться о средствах индивидуальной защиты - маски и о необходимости соблюдать социальную дистанцию в аэропорту.
Расписание рейсов:
|
№ рейсу
|
Напрямок
|
Дні
|
Виліт
|
Приліт
|
PS1053
|
Київ - Одеса
|
….5..
|
19:00
|
20:00
|
PS1055
|
Київ – Одеса
|
…..6.
|
10:00
|
11:00
|
PS1056
|
Одеса - Київ
|
1……
|
17:00
|
18:00
|
PS1054
|
Одеса - Київ
|
.2…..
|
08:00
|
09:00
Напомним:
Кабинет министров готов разрешить внутренние авиаперелеты с 5 июня, а зарубежные - с 15 июня.
Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что в первую очередь планируют возобновить рейсы на популярных туристических направлениях - в Турцию, Грецию, Кипр и Грузию.
Экономическая правда
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