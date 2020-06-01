Криклий рассказал, с какими странами в первую очередь восстановят авиасообщение

Украина восстанавливает международное и внутреннее регулярное авиасообщение, в первую очередь планируют возобновить рейсы на популярных туристических направлениях - в Турцию, Грецию, Кипр и Грузию.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Более точные данные в течение недели озвучим", - заверил министр.

По его словам, внутреннее авиасообщение, возможно, откроют раньше 15 июня.

Министр добавил, что точно пока не будет восстанавливаться авиасообщение с Италией и Испанией, исходя из эпидситуации, которая там есть.

"Мы открытие направлений делаем на двух условиях. Первое, если страны открываются относительно нас. Второе - эпидемиологическая ситуация", - пояснил он.

Министр также рассказал, что сейччас прорабатывается решение, чтобы туристы в аэропорту проходили тест на коронавирус.

"Это удобнее, чем 14-дневный карантин. Его можно сдать, 3-4 часа, и уже можно будет выходить в город", - сказал Криклий.

Напомним:

Ранее в Минздраве заявили, что в случае положительной динамики по заболеваемости COVID-19 авиасообщение в Украине может возобновиться с 15 июня, однако люди, которые прибывают в Украину, должны будут пройти 14-дневную самоизоляцию.