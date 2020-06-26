Суд не взял под стражу банкира Бахматюка Мальцева
24 июня следственная судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворила ходатайство детектива НАБУ об избрании меры пресечения бывшему председателю правления ВиЭйБи банка (принадлежавшему Олегу Бахматюку) Дениса Мальцева в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает пресс-служба.
Ранее, 28 мая коллегия судей ВАКС заочно назначил олигарху Олегу Бахматюку содержания под стражей.
Судья ВАКС, исследовав материалы, предоставленные сторонами уголовного производства, установила, что подозрение указанному лицу является обоснованной и осуществлена предусмотренным законом способом.
Вместе с тем, следственная судья выяснила, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве остановлено в связи с розыском подозреваемого и имеющейся необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.
Сторона обвинения обратилась к следственному судье с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.
Впрочем, ч. 5 ст. 280, ч. 1 ст. 282 УПК Украины позволяет совершать в остановленном досудебном расследовании только следовательные (розыскные) действия, направленные на установление местонахождения подозреваемого.
Кроме этого, отмечается, что после вынесения постановления об объявлении розыска подозреваемого сведения о нем не были внесены в Единый реестр досудебных расследований, а направленный в Национальное центральное бюро Интерпола в Украине запрос детектива НАБУ был оставлен без исполнения.
Ходатайство о публикации розыскных оповещений в отношении подозреваемого не направлено в Генеральный секретариат Интерпола.
Прокурор не предоставил подтверждение того, что орган досудебного расследования в установленном международными договорами и законами Украины порядке обратился с запросом о международной правовой помощи по розыску экс-главы правления ВиЭйБи банка непосредственного в компетентные органы определенной иностранного государства.
Итак, следственная судья пришла к выводу о том, что прокурором доказано не все обязательные и необходимые основания, предусмотренные законом, которые допускают избрании в отношении подозреваемого такой меры пресечения как содержание под стражей.
Напомним:
22 ноября экс-владелец VAB Банка и фигурант "дела банкиров" Олег Бахматюк объявлен в розыск.
Национальное антикоррупционное бюро сообщило фактическому владельцу Олегу Бахматюку и экс-главе правления ПАО "ВиЭйБи Банк" Денису Мальцеву о подозрении в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита, предоставленного Нацбанком.
11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году "ВиЭйБи Банку".
Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, "ВиЭйБи Банка" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".
Как стало известно, НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук.
Причина — возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка.
Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.
В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.
В ноябре 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.
Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.
Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua