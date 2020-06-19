"Энергоатом" не нашел покупателей на первом аукционе по продаже электроэнергии по двусторонним контрактам

18 июня первый аукцион "Энергоатома" по продаже электроэнергии по двусторонним долгосрочным контрактам завершился без результатов. В "Энергоатоме" не считают это проблемой.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

"Специалисты не считают это проблемой - ведь первый день позволил протестировать действующий Порядок проведения аукционов и в дальнейшем вместе с министерством более плодотворно работать над его эффективностью", - сообщают в "Энергоатоме".

Энергоатом-Трейдинг выставлял на продажу на площадке ТВ "Украинская энергетическая биржа" 1 397 100 МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки в торговой зоне ОЭС Украины с поставкой в ​​период 21.06.2020 - 31.12.2020. К продаже предлагалось 300 лотов (пакетами по 100 лотов) по стартовой цене 1500 грн / МВт-ч (без НДС).

В соответствии с Порядком проведения электронных аукционов, в специальных сессиях по продаже пакетов лотов по двусторонним договорам участвуют покупатели, приобретающие электрическую энергию исключительно для собственного потребления, при этом по долгосрочным двусторонним договорам - исключительно покупатели, доля электроэнергии в себестоимости продукции которых составляет не менее 30 процентов.

Напомним:

Кабмин на заседании 20 мая уменьшил обязательную долю электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в рамках механизма ПСО и вывел предприятие на рынок двусторонних договоров. В Энергетическом сообществе заявили, что процесс принятия постановления - незаконный.

Экономическая правда