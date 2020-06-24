После звонка Зеленского Минэкономики ограничило перечень товаров, к которым будет применяться "полимерная" пошлина

Пошлина на ввоз из-за границы полимерных материалов в размере 18% будет применяться к очень узкому кругу товаров.

Об этом сообщил министр экономики Петрашко в комментарии ЭП.

Отмечается, что эти товары производятся в Украине, поэтому бизнес не понесет дополнительных затрат.

По словам Петрашко, это решение положительно повлияет на стоимость конечной продукции при переработке полимеров:

"Инициатива президента очень своевременна.В Украине насчитывается около 50 предприятий такого профиля. Там работают более 30 тысяч человек. В связи с нелегкой экономической ситуацией на фоне пандемии как в мире, так и в нашей стране, - уточнение решения по временным пошлинах необходимо.

Минэкономики за несколько дней проанализировало рынки, где используются полимеры, и пришло к выводу, что сужение товаров, на которые применяется пошлина - является экономически выгодным и обоснованным", - подчеркивает министр.

Напомним:

22 мая Межведомственная комиссия по международной торговле ввела антидемпинговые пошлины на трубы (51,52%) из КНР на спички из Беларуси (21,32%) и РФ (45,79%), а также на полимеры (18%) независимо от страны происхождения.

Накануне украинские производители полимерных материалов сообщали о катастрофических последствия для отрасли в случае введения пошлин на полимерные материалы.

Во время рабочей поездки президента Владимира Зеленского в Черниговскую область бизнес пожаловался на высокую ввозную пошлину в 18% на импорт полимерных материалов, после звонка главе Минэкономики Зеленский пообещал отменить пошлину.

"Министерство экономики обобщило этот вопрос - и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятно, и мы это сделаем", - подчеркнул Зеленский.

Экономическая правда