Украина ввела пошлины на полимеры, трубы из КНР и спички из РФ и Беларуси

22 мая Межведомственная комиссия по международной торговле ввела антидемпинговые пошлины на трубы (51,52%) из КНР на спички из Беларуси (21,32%) и РФ (45,79%), а также на полимеры (18%) независимо от страны происхождения.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Сейчас определены следующие ставки антидемпинговой пошлины:





окончательно принято 51,52% пошлины на импорт стальных бесшовно-горячее-деформированных труб, происхождением из Китайской Народной Республики. Только для двух групп компаний устанавливается 0% пошлины на отдельные узкие товарные группы, которые либо вообще не производятся в Украине или имеют очень незначительные объемы производства;

предварительно определено 18% пошлину на импорт полимерных материалов независимо от страны происхождения и экспорта;

установлено предварительную антидемпинговую пошлину в размере 19,75% относительно импорта в Украину стальных креплений происхождением из Китайской Народной Республики.

По результатам проведения антидемпингового расследования относительно импорта в Украину спичек происхождением из Республики Беларусь и Российской Федерации установлено антидемпинговую пошлину для Беларуси в размере 21,32%, для РФ в размере 45,79%.

Продлено действие антидемпинговых пошлин в размере 123% на импорт в Украину изделий, изготовленных из черных металлов без электрической изоляции (за исключением изделий из коррозионностойкой (нержавеющей) стали и изделий для гражданской авиации) происхождением из Китайской Народной Республики в связи с истечением срока их применения.

Напомним, накануне украинские производители полимерных материалов сообщали о катастрофических последствия для

отрасли в случае введения пошлин на полимерные материалы.

Экономическая правда