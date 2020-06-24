5 миллиардов под 9,99%: "Укрэксимбанк" предоставил "Укравтодору" вторую очередь кредита

"Укрэксимбанк" предоставил "Укравтодору" 5,081 миллиарда гривень под 9,99% на финансирование строительства дорог. Срок финансирования - 2 года.

Об этом сообщил глава банка Евгений Мецгер.

"Вчера продолжили финансирование масштабного обновления дорог во времена независимости Украины - "Укрэксимбанк" предоставил "Укравтодору" вторую очередь средств в размере 5,081 млрд грн.

Удалось и обеспечить для государственного агентства еще более привлекательные условия сделки - процентная ставка займа по второму траншу еще больше снижена по сравнению с базовой, до 9,99% годовых. Зато срок финансирования увеличился до двух лет", - пишет Мецгер.

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Напомним:

В мае "Укрэксимбанк" предоставил первый транш финансирования "Укравтодора" на обновление дорог в объеме 5,782 млрд грн со ставкой 10,5%. Общая сумма финансирования составит 19,3 млрд грн.

Расходы государственного бюджета на строительство дорог в 2020 году могут составить рекордные 124,9 миллиарда гривень.

Экономическая правда