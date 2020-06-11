На строительство дорог в 2020 году могут потратить рекордные 125 миллиардов

Расходы государственного бюджета на строительство дорог в 2020 году могут составить рекордные 124,9 миллиарда гривень.

Об этом сообщает ГКСУ и расчеты Центра анализа общественных финансов и публичного управления КШЭ.

Сообщается, что в госбюджете на строительство дорог предусмотрено рекордные 70,6 млрд грн бюджетных средств.

Или 5,5% всех расходов бюджета на 2020 год.Также недавно государство гарантировало кредит Укравтодора на 19,3 млрд грн.

Возвращаться эти средства будут за счет бюджета.

Если добавить 35 млрд грн, предложенные депутатами (законопроект 3509 о выделении средств из Covid-фонда), то получится 105,6 млрд грн только прямых бюджетных расходов в 2020 году. Или 8% расходов бюджета.

Или суммарно 124,9 млрд грн бюджетных и заемных средств на строительство дорог.

Отмечается, что расходы идут через два канала: расходы на финансирование Укравтодора (67,5 млрд грн). И бюджетная программа Агентства по инфраструктурным проектам, финансируемая за счет дорожного фонда (3,2 млрд грн).

Для сравнения: в 2018 году фактические расходы на дороги составили 3,9% всех расходов государственного бюджета (38,9 млрд грн), в 2019 году - 4,7% (50,57 млрд грн).

Центр анализа общественных финансов и публичного управления КШЭ

"Хотя в целом мы поддерживаем желание власти ремонтировать дороги в стране, нужно помнить о простой факт: в текущем году каждая четвертая гривна расходов бюджета - это гривна "в долг".

В том числе финансирование Ковид-фонда осуществляется фактически в долг (в отличие от статей, которые финансируются за счет Дорожного фонда, который имеет четко определенные законом источники поступлений).

А значит, значительная финансирования строительства украинских дорог также будет осуществляться в долг", - объясняют эксперты центра.