Кабмин поставил под вопрос присоединение Украины к энергосистеме Европы

Кабмин до 1 ноября предоставил угольным ТЭС приоритетную диспетчеризацию производимой ими электроэнергии.

Соответствующее распоряжение №702-р от 17 июня во вторник опубликовали на "Правительственном портале".

Согласно распоряжению, Минэнерго должно утвердить перечень ТЭС, которые используют уголь для производства электроэнергии и по которым будет осуществляться приоритетная диспетчеризация.

В то же время "Укрэнерго" рекомендуют "обеспечить приоритетность диспетчеризации энергоблоков тепловых электростанций энергогенерирующих компаний, которые не используют природный газ как основной и резервный вид топлива для производства электрической энергии".

Исключение - газ, который используется для технологических нужд для поддержания устойчивого горения и выполнения операций по запуску/остановке основного оборудования.

По данным собеседников ЭП в Кабмине, принятие этого распоряжения делает невозможной сертификацию "Укрэнерго", как независимого оператора, что в свою очередь является обязательным условием присоединения украинской энергосистемы к энергосистеме Европы ENTSO-E.

"Это полностью ручная регулировка. Энергосообщество выступало против такого решения. Теперь вопрос сертификации "Укрненерго "и интеграция с европейской энергосистемой под большим вопросом", - сказал собеседник.

Напомним:

Кабмин определил приоритетным использования угля в процессе производства электроэнергии на украинских ТЭС.

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец попросила СНБО ввести временный запрет на использование ТЭС природного газа и мазута как основного вида топлива - чтобы "в угольных компаний не забирался рынок сбыта, а шахтеры выходили на работу и получали зарплату".

Николай Топалов, ЭП