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Укр / Рус

Президент надеется "дожать" банки для дешевых кредитов

Среда, 20 мая 2020, 11:25
 
фото Дмитрия Ларина

Президент Владимир Зеленский заявил, что власть пытается "дожать" банковскую систему, чтобы запустить кредитование бизнеса под низкие проценты.

Об этом Зеленский сообщил на пресс-конференции.

"Мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она очень-очень-очень независима. Мы их дожмем, чтобы банки не боялись кредитовать. Мы год работаем, чтобы у нас были нормальные, человеческие, живые, европейские кредиты", - заявил президент.

"5-7-9%" - это первая программа, в которой люди могут получать кредиты не под 25- 30%. Уже год я борюсь, это уже второе правительство, чтобы у нас ипотека была под 10%. В ближайшее время впервые в Украине будет ипотека для каждого под 10%", - сказал Зеленский.

Экономическая правда

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Зеленский банки кредиты ипотека

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