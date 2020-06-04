"Укргазбанк" запустил в Харькове ипотеку под 8,8%

"Укргазбанк" объявил о запуске ипотеки для украинцев под 8,8% годовых - новая программа доступна для жителей Харькова.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Мы запустили программу ипотечного кредитования от 8,8% годовых. Наша новая программа уже доступна для жителей Харькова.

Благодаря сотрудничеству с Харьковским городским советом, Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству и харьковскому застройщику нам удалось запустить программу для украинских семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В первую очередь это те семьи, которые уже находятся на учете", - говорится в сообщении.

"Поскольку программа предусматривает возмещение из Харьковского местного бюджета части процентов по кредиту на уровне учетной ставки НБУ, реальная ставка по ипотечному кредиту для харьковчан будет на уровне от 0,8% годовых.

Ставка будет неизменной для заемщиков в течение пяти лет кредитования", - объяснили в финучреждении.

"Вместе с местными властями мы приложили максимум усилий, чтобы обеспечить наших граждан доступным финансированием на приобретение собственного жилья в проверенных застройщиков.

В Харькове одним из ведущих застройщиков является "Трест Жилстрой-1". Теперь мы будем кредитовать новое жилье, построенное компанией, на эксклюзивных условиях - от 8,8% годовых в гривне, которая за счет компенсации в результате составит всего 0,8% для клиента", - заявил председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

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Экономическая правда