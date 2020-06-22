"Укрзализныци" нужно 50 миллиардов господдержки ежегодно — и.о. главы правления

"Укрзализныця" нуждается 50 миллиардов гривень государственной поддержки ежегодно.

Об этом сообщил и.о. главы правления госкомпании Иван Юрик на встрече с председателем исполкома Нацсовета реформ Михеилом Саакашвили.

"Сейчас перед нами в эти нелегкие времена, вызванные пандемией коронавируса, стоит задача стабилизировать финансовое состояние общества и перейти к фазе активного развития. Именно это и стало основой наших реформ, которые уже внедряются и еще впереди", - отметил руководитель УЗ.

Компания уже внедрила ряд мер по стабилизации положения, но для продолжения реформ необходима поддержка государства. Укрзализныця, на сегодняшний день, благодаря реализации антикризисных мер, уже сэкономила 6,5 млрд грн.

"Однако большую надежду мы возлагаем на государство и его поддержку, которая, по нашим подсчетам, необходимо в объеме до 50 млрд грн ежегодно, ведь государственное финансирование железных дорог является общемировой практикой и увеличивается в условиях кризиса", - констатировал Юрик.

Саакашвили поддержал необходимость решения ключевых проблем, стоящих перед УЗ: оптимизация неэффективных активов и привлечения инвестиций в развитие, в том числе с привлечением государственного бюджета и других видов государственной поддержки.

Экономическая правда