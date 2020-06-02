До октября: в РФ впервые ввели запрет на импорт топлива
Со 2 июня по 1 октября В России ввели временный запрет на импорт бензина, дизтоплива, судового топлиао, газойли
Об этом сообщает Интерфакс.
Запрет не распространяется, в частности, на топливо, перемещаемое транзитом через РФ или перевозимое физическими лицами для личного пользования.
Ведомства в случае необходимости до 15 июня могут изменить срок действия запрета на импорт нефтепродуктов в РФ.
Запрет на импорт нефтепродуктов вводится в России впервые.
Ожидается, что это решение поддержит российских переработчиков: из-за длительного снижения спроса на нефтепродукты в мире российский рынок топлива стал премиальным, и это создало угрозу того, что иностранное топливо польется в страну.
Причина премиальности российского рынка топлива - в его налоговой составляющей, базирующейся на обратном акцизе на нефть с демпферной составляющей.
Подешевевшая нефть и упавший спрос на топливо в мире привели к тому, что российские нефтяные компании вынуждены платить в бюджет обратный акциз и демпфер. Из-за этого отечественные нефтепродукты стали дороже зарубежных, а российский рынок - выгодным для импортного топлива.
Минэнерго РФ подчеркивало, что запрет на импорт нефтепродуктов призван не допустить затоваривания на внутреннем рынке и закрытия отечественных НПЗ на фоне резкого снижения спроса на топливо.
Напомним:
Соединенные Штаты Америки готовы ввести большие пошлины на импорт нефти, если ситуация с ценами на энергоносители не изменится.
Рекомендуем почитать: Начало мирового кризиса? Что стоит за обвалом рынков акций, валюты и нефти
Нефтяной рынок в нокдауне: кто больше всего проиграет от ценовых войн
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua