До октября: в РФ впервые ввели запрет на импорт топлива

Со 2 июня по 1 октября В России ввели временный запрет на импорт бензина, дизтоплива, судового топлиао, газойли

Об этом сообщает Интерфакс.

Запрет не распространяется, в частности, на топливо, перемещаемое транзитом через РФ или перевозимое физическими лицами для личного пользования.

Ведомства в случае необходимости до 15 июня могут изменить срок действия запрета на импорт нефтепродуктов в РФ.

Запрет на импорт нефтепродуктов вводится в России впервые.

Ожидается, что это решение поддержит российских переработчиков: из-за длительного снижения спроса на нефтепродукты в мире российский рынок топлива стал премиальным, и это создало угрозу того, что иностранное топливо польется в страну.

Причина премиальности российского рынка топлива - в его налоговой составляющей, базирующейся на обратном акцизе на нефть с демпферной составляющей.

Подешевевшая нефть и упавший спрос на топливо в мире привели к тому, что российские нефтяные компании вынуждены платить в бюджет обратный акциз и демпфер. Из-за этого отечественные нефтепродукты стали дороже зарубежных, а российский рынок - выгодным для импортного топлива.

Минэнерго РФ подчеркивало, что запрет на импорт нефтепродуктов призван не допустить затоваривания на внутреннем рынке и закрытия отечественных НПЗ на фоне резкого снижения спроса на топливо.

Напомним:

Соединенные Штаты Америки готовы ввести большие пошлины на импорт нефти, если ситуация с ценами на энергоносители не изменится.

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