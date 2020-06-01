Впервые кредит под "5-7-9%" получил стартап
Первым в Украине стартапом, который получил "Доступный кредит 5-7-9%" на свой бизнес стал эко-предприниматель из Хмельницкого.
Об этом сообщает Министерство финансов.
Укргазбанк выдал ему кредит в 1,3 млн грн под 7% годовых.
Средства будут потрачены на закупку уникального оборудования для производства. Сначала над проектом будут работать два специалиста, а в дальнейшем - предприятие обеспечит 8 рабочих мест.
Что, по условиям программы "Доступные кредиты 5-7-9%", позволит предприятию снизить стоимость кредита до 5% годовых.
Фонд развития предпринимательства предоставил гарантию, которая покроет 80% суммы кредита.
Бизнесмен создал уникальное эко-предприятие по производству разжигателя огня из волокон древесной шерсти.
Воспользоваться поддержкой программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уже могут клиенты Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, Банк Львов, Банк ПУМБ, Банк Альянс, Райффайзен Аваль, ТАС Комбанк, Банк "Восток" и Кредобанк, ГЛОБУС БАНК.
Напомним:
Ранее сообщалось, что в трех государственных банках (ПриватБанк, Ощадбанк, Укргазбанк), пока не выдают кредитов по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", для бизнесов зарегистрированных менее чем 12 месяцев назад.
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Экономическая правда
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