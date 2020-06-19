BofA снизил рейтинг украинских ценных бумаг из-за постановления депутатов о Смолие

Bank of America считает дополнительным риском решение комитета Верховной Рады поддержать проект постановления об оценке работы главы Нацбанка Якова Смолия.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно глобальному исследованию BofA, рейтинг ценных бумаг Украины снижен до "рыночных" (Marketweight), тогда как раньше Украина была в категории Overweight ("выше рынка").

Как указано в материалах исследования, решение комитета "стало последней каплей для снижения рейтинга Украины".

Наряду с инициативами по расследованию обоснованности денежно-кредитной политики государства, аналитики BofA называют также другие риски, в том числе давнюю идею о внесении поправок в закон о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ).

"Любая из этих инициатив может потенциально осложнить прогресс в будущем сотрудничестве с МВФ в 2020–2021 гг., что, вероятно, будет негативно воспринято рынком", – поясняет BofA.

Согласно материалам исследования, неспособность парламента утвердить программу Кабмина также усиливает неопределенность в отношении жизнеспособности нынешнего правительства в ближайшей перспективе. А рекордно большое количество новых случаев коронавируса, связанное со снятием карантинных ограничений, может потенциально представлять риск экономического локдауна.

Напомним:

Как сообщил глава Национальной ассоциации банков Украины Роман Шпек, проект постановления финансового комитета ВР об оценке деятельности НБУ является "политическим самоубийством", а обоснования в документе - "декларативными и неуклюжими".

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин просит Верховную Раду поддержать решение финансового комитета ВР о докладе главы Нацбанка Якова Смолия.

Финансовый комитет ВР поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия и рекомендовал Раде принять документ.

В постановлении отмечается, что правление НБУ, проводя жесткую монетарную политику как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года, не обеспечило в пределах своих полномочий поддержания устойчивых темпов экономического роста и возобновления кредитования экономики.

Также отмечается, что темпы снижения учетной ставки были "неоправданно медлительными".

МВФ требует, чтобы НБУ оставался "островком стабильности" среди волн украинского политического океана.

Так, Украина обязуется избегать политических решений по руководству Нацбанка, не пересматривать сроки полномочий членов правления и юридически защищать его представителей.