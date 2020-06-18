Rozetka планирует запуск маркетплейса для ресторанов
Украинский интернет-магазин Rozetka.ua планирует запуск маркетплейса для ресторанов и кафе, компания рассылает предложения по заведениям.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил коммерческий директор сети Mamamia! Сергей Чайка.
"Rozetka запустила маркетплейс для ресторанов", - написал он. (В Facebook запись доступна только для друзей).
Также Чайка показал сообщение от Rozetka, где указано, что под проект будет создан отдельный лендинг.
Указывается, что сумма оплаты за доступ к платформе 100 грн. в месяц, комиссия в первые три месяца – 0,1%.
"Проект находится на стадии разработки, поэтому пока мы не можем ничего комментировать", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Rozetka.
Напомним:
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