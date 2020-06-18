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Rozetka планирует запуск маркетплейса для ресторанов

Четверг, 18 июня 2020, 19:31
 

Украинский интернет-магазин Rozetka.ua планирует запуск маркетплейса для ресторанов и кафе, компания рассылает предложения по заведениям.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил коммерческий директор сети Mamamia! Сергей Чайка.

"Rozetka запустила маркетплейс для ресторанов", - написал он. (В Facebook запись доступна только для друзей).  

Также Чайка показал сообщение от Rozetka, где указано, что под проект будет создан отдельный лендинг.

Указывается, что сумма оплаты за доступ к платформе 100 грн. в месяц, комиссия в первые три месяца – 0,1%.

"Проект находится на стадии разработки, поэтому пока мы не можем ничего комментировать", - заявили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Rozetka.

Напомним:

Компания Menu Group, которая управляет сервисами доставки еды Menu.ua и Eda.ua - заявила, что уходит с украинского рынка. 

Ранее стало известно, что сервис доставки еды UberEats 3 июня прекращает работу в Украине.

Эстонская компания Bolt готовится запускать в Киеве летом 2020 года два новых сервиса: аренду самокатов и сервис доставки еды Bolt Food.

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Rozetka.ua

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