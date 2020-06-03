Еда и самокаты: Bolt запустит в Киеве два новых сервиса летом

Эстонская компания Bolt готовится запускать в Киеве летом 2020 года два новых сервиса: аренду самокатов и сервис доставки еды Bolt Food.

Об этом ain.ua сообщил Тарас Потичный, кантри-менеджер Bolt в Украине

Сервис самокатов компания Bolt готовилась запускать еще весной 2020 года, тестовую площадку еще в 2019-ом запустили в UNIT.City. Но из-за карантина запуск перенесли на лето. По словам Потичного, летом запуск должен состояться в Киеве, в нескольких районах города.

Bolt Food планируют анонсировать дату запуска уже в июне этого года и запустить в ближайшее время. Сервис уже провел переговоры с сотнями ресторанов, собирает под запуск команду и курьеров. Сервис будет запускаться в городах присутствия Bolt в Украине.

По словам Потичного, компания Bolt уверенно чувствует себя на рынке Украине и глобальный офис продолжит инвестировать в страну.

Напомним:

Сервис доставки еды UberEats 3 июня прекращает работу в Украине.

Сообщается, что решение было принято на основе изучения бизнес-показателей на конкурентном рынке доставки еды.