"Одесский припортовый завод" экспортировал рекордное количество химпродукции за последние 5 лет

Впервые за последние 5 лет "Одесский припортовый завод" отгрузил на экспорт рекордное количество химической продукции, в частности, аммиака: в мае 2020 - 273 тыс. тонн, с начала года - 1 млн. 213 тыс. тонн.

Об этом сообщает пресс-служба ОПЗ.

Также в июне 2020 года на внешний рынок отгружено 99,3 тыс. тонн, с начала года - 402,4 тыс. тонн.

За последние несколько лет - это самый большой объем перевалки продукции.

Сообщается, что благодаря созданию конкуренции на тендерах предприятию удалось сэкономить 5,4 млн грн.

Также "ОПЗ" продолжает работать по договору на переработку давальческого сырья с "Агро Газ Трейдинг". В связи с ограничениями, которые действовали в Украине с введением карантина, в марте 2020 руководству предприятия не удалось провести новый отбор поставщика давальческого сырья.

Единственным возможным вариантом обеспечения бесперебойной работы стало продолжение действующего договора с "Агро Газ Трейдинг".

Как отмечает руководитель предприятия Николай Синица, путем переговоров удалось увеличить тарифы на переработку давальческого сырья, а именно: производства аммиака - на 2 долл. за 1 тонну и производства карбамида - на 3 долл. за 1 тонну. Экономический эффект от введения новых тарифов за апрель-май 2020 для "ОПЗ" составил 500 тыс. долл.

Сейчас "ОПЗ" готовится к проведению нового отбора поставщика давальческого сырья.

Напомним:

До пандемии в правительстве заявляли о планах передать ОПЗ на приватизацию в августе 2020 года.

Ранее суд обязал "Одесский припортовый завод" выплатить НАК "Нафтогаз Украины" 2,227 миллиарда гривен задолженности за потребленный природный газ по двум договорам от 2016 года.

В начале августа 2019-го Одесский припортовый завод, который простаивал с апреля 2018 года, начал запуск производства аммиака и карбамида.

В начале июля ОПЗ получил новых членов наблюдательного совета.

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Экономическая правда