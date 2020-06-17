Нацкомиссия по тарифам высказала замечания по меморандуму о "зеленых" тарифах

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) постановила одобрить меморандум о "зеленом" тарифе с замечаниями относительно тарифа на передачу электроэнергии НЭК "Укрэнерго" и работе ветроэлектростанций.

Об этом говорится в соответствующем постановлении НКРЭКУ.

В Нацкомиссии отмечают, что реструктуризация "зеленых" тарифов, предусмотренная в меморандуме, не распространяется на "зеленый" тариф, установленный для ветроэлектростанций, введенных в эксплуатацию до 30 июня 2015 года.

"ВЭС введены в эксплуатацию по 30.06.2015 имеют длительный срок эксплуатации и соответственно больше возможностей для возврата привлекаемых инвестиций. Таким образом, такая реструктуризация "зеленого" тарифа имеет дискриминационный подход, является необоснованным и нарушает основные принципы правового порядка". - говорится в сообщении.

Также в НКРЭКУ есть замечания относительно пересмотра тарифа "НЭК" Укрэнерго" на услугу по передаче электрической энергии в части обеспечения Гарантированным покупателем своевременного выполнения финансовых обязательств по "зеленому" тарифу.

"Принимая во внимание реструктуризированные размеры "зеленых" тарифов, тариф на услугу по передаче электрической энергии с 1 августа 2020 (в случае неосуществления других мероприятий по реформированию рынка электрической энергии) составит не менее 523 грн/МВт·ч (без учета налога на добавленную стоимость), что больше на 368 грн/МВт·ч (или более чем в 3 раза) уровня, установленного постановлением НКРЕКП от 10 декабря 2019 № 2668, что может негативно отразиться на конкурентоспособности украинской промышленности", - сообщает регулятор.

Напомним:

После длительных переговоров с инвесторами в среду правительство таки приняло меморандум о так называемой добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов.

Вечером того же дня свои подписи под документом поставили премьер, и. о. министра энергетики и представители двух профильных ассоциаций. Однако с позицией правительства согласились не все. Причина - разные взгляды на дальнейшее развитие солнечной генерации.

В рамках мемомрандуму с производителями "зеленой" электроэнергии Кабмин обязался до конца 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность перед ВИЭ-инвесторами, которая составляет 14 млрд грн.

Правительственный законопроект об усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников предусматривает снижение "зеленого" тарифа (з/т) для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015-го до 31 декабря 2019 года солнечных станций свыше 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт – на 7,5%.

Экономическая правда