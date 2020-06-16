Премьер-министр прогнозирует рост экономики во втором полугодии

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает рост экономических показателей в частности благодаря программе стимулирования экономики.

Источник: Шмыгаль в эфире "Свобода слова"

Детали: Глава Кабмина не отрицает, что прогнозируется падение ВВП в текущем году на 4-8%.

"Но уже со второго полугодия предполагается постепенный рост экономики", – сказал Шмыгаль.

По словам премьера, программа стимулирования экономики в первую очередь предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса.

Напомним:

Кабмин прогнозирует, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.