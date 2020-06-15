Государство частично рассчиталось по "зеленому тарифу" за март, общий долг превышает 16 миллиардов

ГП "Гарантированный покупатель" перечислило 100 миллионов гривень производителям электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) за март 2020 года.

Об этом сообщает пресс служба компании.Всего за электроэнергию марта Гарантированный покупатель уплатил 550 млн грн. Уровень расчета достиг 13%.

Отмечается, что общий долг НЭК "Укрэнерго" перед Гарантированным покупателем превышает 16 млрд грн.

Напомним:

Врио министра энергетики Ольга Буславец заявила о намерении передать разработанный министерством и утвержденный правительством законопроект об изменении условий поддержки отрасли возобновляемой энергетики уже в пятницу.

После длительных переговоров с инвесторами в среду правительство таки приняло меморандум о так называемой добровольной реструктуризации "зеленых" тарифов.

Вечером того же дня свои подписи под документом поставили премьер, и. о. министра энергетики и представители двух профильных ассоциаций. Однако с позицией правительства согласились не все. Причина - разные взгляды на дальнейшее развитие солнечной генерации.

В рамках мемомрандуму с производителями "зеленой" электроэнергии Кабмин обязался до конца 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность перед ВИЭ-инвесторами, которая составляет 14 млрд грн.

Читайте подробнее в статье: "Зеленый" меморандум: о чем договорилось правительство с ВИЭ-инвесторами

Экономическая правда