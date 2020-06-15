Новости 15 июня: план Кабмина, прожиточный минимум, авиасообщение

О плане Кабмина. Кабмин опубликовал обновленную Программу действий правительства - она, в частности, предусматривает разработку и реализацию Госпрограммы стимулирования экономики на 2020-2022 годы и кредитную поддержку малому и среднему бизнесу.

О прожиточном минимуме. Реальная стоимость прожиточного минимума в Украине на сегодняшний день составляет 4,2-4,3 тысячи гривень

Об авиа. В Украине с 15 июня восстанавливается международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва

О "Газпроме". Российский газовый монополист "Газпром" начал демонтаж труб на территории РФ, по которым поставляется газ в Украину.

О рабочих местах. По состоянию на 12 июня в рамках проекта "Дороги и работа" трудоустроено 7729 дорожников.

Вы хотите узнать больше?

Правительство вводит "налог" на смартфоны, планшеты, телевизоры и бумагу: что теперь будет

Минэкономики разрешило двум частным организациям собирать с импортеров по всей стране вознаграждение за авторский контент с каждого проданного смартфона, планшета, телевизора и даже офисной бумаги. Что это значит? (укр)