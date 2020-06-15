За полтора месяца на "Большой стройке" трудоустроилось 7,7 тысячи дорожников — Укравтодор

По состоянию на 12 июня в рамках проекта "Дороги и работа" трудоустроено 7729 дорожников.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Сообщается, что на сайте проекта актуальными остаются 1415 вакансий в области дорожного строительства. Среди них - инженерные специальности, геодезисты, машинисты, прорабы, водители и др.

Общее количество привлеченных граждан к дорожному строительству с началу 2020 года составил 18729 человек.

Отмечается, что несмотря на то, что строительный сезон начался еще в марте, темпы трудоустройства не приходят.

"Мы запустили проект "Дороги и работа" - к нему присоединилось 15 компаний. Есть дорожная отрасль, которую мы непосредственно привлекаем - на пике сезона это 38 000 человек и является смежные отрасли (карьеры, логистические компании и т.д.) - там примерно 110 000, как мы рассчитываем.

Мы можем точно считать вакансии компаний, присоединившихся к проекту.

Таким образом, за небольшой промежуток времени (менее 2 месяцев) эти 15 дорожных компаний, участвующих в проектах - трудоустроили за этот период 7500 человек.

В этих расчетах, кстати, мы вообще не учитывали те компании и тех людей, которые работают на местных дорогах - потому что они не совсем в нашей зоне ответственности", - комментирует глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

Напомним:

К госпрограмме "Большая стройка" Кабинет министров в партнерстве с robota.ua анонсировал онлайн-инструмент для обучения и поиска работы в дорожной отрасли - "Дороги и работа". Минимальная зарплата рабочих зафиксирована на уровне 9670 грн.

Экономическая правда