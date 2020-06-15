Украина восстанавливает международное пассажирское авиасообщение

В Украине с 15 июня восстанавливается международное регулярное пассажирское авиасообщение после нескольких месяцев перерыва.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

Правительство на заседании 12 июня приняло решение о возобновлении работы пунктов пропуска и пунктов контроля в аэропортах Украины, а также об обеспечении возможности пересечения границы иностранными гражданами.

"Правительство своим решением открыло пункты пропуска в аэропортах Украины и разрешило въезд для иностранцев, не являющихся гражданами стран со значительным распространением COVID-19 и не находившихся на территории таких государств в течение последних 14 дней. Эти изменения позволят возобновить работу предприятий авиационного транспорта и наладить международное воздушное сообщение", - сообщил Криклий.

По его словам, пассажиров из Украины готовы принимать аэропорты нескольких стран.

С 15 июня самолеты из Украины готовы принимать Албания, Турция, США (без ограничений на границе) и Великобритания (с соблюдением 14-дневного карантина).

С 27 июня украинские самолеты будут принимать в Тунисе (с тестированием по прибытии).

С 1 июля граждан, возможно, будут принимать Кипр, Черногория, Грузия и Греция. Они рассмотрят вопрос открытия границ после улучшения эпидемической ситуации в Украине.

В пограничной службе добавили, что, по решению Кабмина, из перечня временно закрытых пунктов пропуска изъяли 15 международных аэропортов.

"Стоит отметить, что среди 15 пунктов пропуска для воздушного сообщения, в которых возобновлена работа, в 13 возможны пассажирские перевозки", - заявила ГПСУ 13 июня.

Закрытыми останутся 40 пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью.

Экономическая правда