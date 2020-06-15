Государственный отель "Днепр" в центре Киева выставили на продажу, стартовая цена - 80 миллионов

Фонд государственного имущества выставил отель "Днепр" на аукцион, проведение которого планируется 15 июля, стартовая цена - 80,9 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Сообщается, что новый владелец получит здание отеля общей площадью 12 829 м², состоящее из 12-ти наземных и одного технического этажей, бельэтажа и подвала. Кроме того, перед отелем расположен гостевой паркинг на 56 паркомест - земельный участок принадлежит АО "Днепр" на праве постоянного пользования.

В распоряжении гостей 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.Объект расположен в самом центре Киева, на улице Крещатик, рядом с Майданом Независимости.

Напомним:

Ранее ФДМ сообщал, что стартовая цена за гостиницу "Днепр" на аукционе будет 10 миллионов долларов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности "Центрэнерго", приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19.

"Как и обещали, мы начали с Государственным управлением делами - все объекты, которые можем передать на приватизацию, уже передали. Первый объект - гостиница "Днепр" - готов к приватизации, и, я думаю, это будет пилотный проект", - сообщил президент.

Ранее сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

ФГИ в 2020 году планировал объявить конкурсы по продаже шести объектов большой приватизации.

Первыми должны были стать столичный отель "Днепр" и Объединенная горно-химическая компания - соответственно в апреле и мае этого года, а третьим на конкурс, ориентировочно в конце августа, планировалось выставить Одесский припортовый завод.

Экономическая правда