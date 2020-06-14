Агентство Fitch ухудшило кредитный рейтинг компании Ахметова
Рейтинговое агентство Fitch ухудшило долгосрочный кредитный рейтинг компании олигарха Рината Ахметова ДТЭК ВИЭ до "В-" с негативным прогнозом.
Об этом сообщается в пресс-релизе.
В компании сообщают, что причинами пересмотра рейтинга агентство Fitch называет системный кризис и отсутствие дальнейших реформ в энергетике, нестабильность расчетов и долги за произведенную зеленую электроэнергию со стороны ГП "Гарантированный Покупатель", которые негативно влияют на финансовое состояние и ликвидность компании.
Также важными факторами называют отсутствие принятых решений относительно изменений в законодательстве по пересмотру размеров зеленого тарифа и общее ухудшение экономической ситуации в Украине на фоне пандемии коронавируса.
"В аналогичных сложных условиях находятся все инвесторы ВИЭ. Сегодня крайне важно стабилизировать ситуацию в отрасли и найти взаимоприемлемые компромиссные решения между государством и инвесторами для выхода из кризиса", - отметил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Филипп Лекебуш.
По его словам затягивание решений ухудшает ситуацию, крайне негативно влияет на инвестиционный климат и может привести к необратимым последствиям
Напоминаем:
Кабинет Министров Украины подписал "Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики".
Десять крупнейших инвесторов в возобновляемые источники энергии заработали за 2019-й год больше 14 миллиардов гривень. Больше всех заработала компания"ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова, которая получила 4,7 млрд грн и заняла 25,5% рынка.
"Зеленые" тарифы были введены в Украине в 2009 году, их особенностью является то, что они в несколько раз есть выше обычных тарифов и зафиксированы в евро.
Введение этих "зеленых" тарифов связывали с братьями Клюевыми, которые первыми построили ряд крупных солнечных станций на юге Украины.
Всего в Украине "зеленые" электростанции (ветровые, солнечные и т.д.) производят до 2% электроэнергии, потребляемой в стране. Однако "зеленая электроэнергия" стоит рынка 8% всех средств, или около 10 млрд грн по самым высоким в Европе тарифам.
Служба безопасности сообщает об угрозе энергетической безопасности страны и дестабилизации Объединенной энергетической безопасности из-за неконтролируемого роста производителей "зеленой" энергетики и несовершенство ценообразования.
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