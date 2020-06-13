Кабмин внес обновленную программу деятельности правительства в Верховную Раду
Кабинет министров передал на рассмотрение в Верховную Раду обновленную программу деятельности правительства.
Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Интер".
"Внесена уже программа, действительно она сегодня была зарегистрирована", - сказала Кравчук.
По ее словам, в отличие от предыдущего варианта программы, количество страниц обновленной версии увеличилось в десять раз – "с 8 до приблизительно 80 страниц".
"Мы в четверг будет рассматривать ее в зале, а до этого ее рассмотрят комитеты. Во второй половине недели будет уже окончательно понятно, поддержит ли Верховная Рада этот документ", - отметила народный депутат.
По словам Кравчук, программа, которая касается ее комитета (парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – ЭП), культуры и креативных индустрий стала лучше.
"В ней больше конкретных цифр. Эта программа имеет намного больше шансов, что будет принята", - считает заместитель главы фракции.
Напоминаем:
Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что Верховная Рада, скорее всего, в следующий четверг 18 июня рассмотрит Программу деятельности Кабинета министров Украины.
4 июня Верховная Рада поддержала решение об отправке на доработку программы действий правительства Дениса Шмыгаля.
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