Кабмин внес обновленную программу деятельности правительства в Верховную Раду

Кабинет министров передал на рассмотрение в Верховную Раду обновленную программу деятельности правительства.

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Интер".

"Внесена уже программа, действительно она сегодня была зарегистрирована", - сказала Кравчук.

По ее словам, в отличие от предыдущего варианта программы, количество страниц обновленной версии увеличилось в десять раз – "с 8 до приблизительно 80 страниц".

"Мы в четверг будет рассматривать ее в зале, а до этого ее рассмотрят комитеты. Во второй половине недели будет уже окончательно понятно, поддержит ли Верховная Рада этот документ", - отметила народный депутат.

По словам Кравчук, программа, которая касается ее комитета (парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – ЭП), культуры и креативных индустрий стала лучше.

"В ней больше конкретных цифр. Эта программа имеет намного больше шансов, что будет принята", - считает заместитель главы фракции.

Напоминаем:

Ранее спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что Верховная Рада, скорее всего, в следующий четверг 18 июня рассмотрит Программу деятельности Кабинета министров Украины.

4 июня Верховная Рада поддержала решение об отправке на доработку программы действий правительства Дениса Шмыгаля.