Все разделы
Укр / Рус

Рада рассмотрит новую Программу действий правительства на следующей неделе

Пятница, 12 июня 2020, 19:31
 

Верховная Рада, скорее всего, в следующий четверг 18 июня рассмотрит Программу деятельности Кабинета министров Украины.

Источник: спикер парламента Дмитрий Разумков в интервью bukvy

Прямая речь Разумкова: "На этой неделе - думаю, что в четверг или пятницу - она ​​будет отправлена ​​в Совет и на следующей неделе, не позднее пятницы (скорее всего, в четверг) программа правительства будет рассматриваться парламентом.

Поддержит его Рада? Надеюсь, что да. Но посмотрим на документ".

Детали: Разумков отметил, что правительство подавало свою первую программу тогда, когда времени на ее написание не было. По его словам, есть гарантия того, что этот документ будет намного качественнее, чем первый.

Напомним: 4 июня Верховная Рада поддержала решение об отправке на доработку программы действий правительства Дениса Шмыгаля.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Рада Кабмин

powered by lun.ua
Материалы по теме
Нардепы просят привлечь их к отбору кандидатов на вице-премьера по ОПК 12 июня 2020, 14:07
Нет кворума: финкомитет Рады не смог выразить недоверие НБУ 11 июня 2020, 20:51
В Раде зарегистрировали новый законопроект об учреждении бизнес-омбудсмена 11 июня 2020, 11:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!