"Укртатнафта" Коломойского продолжает настаивать на введении пошлин на российское топливо

"Укртатнафта" продолжает настаивать на введении компенсационной пошлины в размере 8,46% для российских производителей горючего.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Также на пошлинах настаивали "Укрнафта" и "Укргаздобыча".

В компании также считают, что справедливая ставка налога на сжиженный газ должна составлять 0,8 от ставки налога на бензин, или 168 евро за 1000 литров. Сейчас сообщается, что ставка налога на бензин - 213,5 евро за 1000 литров, а льготная ставка налога на сжиженный газ - 52 евро за 1000 литров.

В "Укртатнафте" отмечают, что их заводы могут увеличить объемы переработки до 4,5 млн. т нефти в год. Но у компании нет возможности продать бензин из-за сокращения рынка бензина вдвое.

Также по подсчетам компании госбюджет теряет 13 млрд. грн. ежегодно за счет стимулирования потребления российского продукта.

Напомним:

Ранее Компания "Укртатнафта" обратилась с официальным письмом к президенту Владимиру Зеленскому, по поводу участие НАК Нафтогаз в импорте нефтепродуктов, которые могут быть связаны с российскими подсанкционными компаниями.

В "Укртранснафте" считают манипулятивным заявление компании "Укртатнафта" Игоря Коломойского о планах импортировать ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" нефтепродукты из Беларуси.