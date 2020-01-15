Импорт топлива из Беларуси: в "Укртранснафте" отреагировали на заявление компании Коломойского

В "Укртранснафте" считают манипулятивным заявление компании "Укртатнафта" Игоря Коломойского о планах импортировать ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" нефтепродукты из Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"Основной задачей ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг", созданного в составе дивизиона "Нефть" в октябре прошлого года в соответствии с решением НАК "Нафтогаз Украины", является закупка и продажа нефтепродуктов и нефтехимических продуктов в интересах всех предприятий Группы "Нафтогаз", а также ведения самостоятельной трейдинговой деятельности", - говорится в сообщении.

В "Укртранснафте" подчеркивают, что операции по приобретению нефтепродуктов в ООО "БНК-Украина" полностью соответствуют требованиям действующего законодательства Украины и одобрены наблюдательным советом "Нафтогаза".

"Очевидно, такую ​​крайне негативную реакцию ПАО "Укртатнафта" можно объяснить появлением нового игрока на рынке трейдинга нефтепродуктами", - заявили в компании.

В "Укртранснафте" также напомнили, что осенью прошлого года ПАО "Укртатнафта" имела опыт закупки и реализации белорусских бензинов и дизельного топлива производства Мозырского НПЗ, а также сжиженного газа производства российской нефтегазовой компании "Роснефть".

Напомним:

Компания "Укртатнафта" обратилась с официальным письмом к президенту Владимиру Зеленскому, по поводу участие НАК Нафтогаз в импорте нефтепродуктов, которые могут быть связаны с российскими подсанкционными компаниями.

НАК "Нафтогаз Украины" планирует начать импорт бензина и дизельного топлива по годовым контрактам с Белорусской нефтяной компанией (БНК).

Речь идет о двух контрактах между ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" и "БНК-Украина": на закупку дизельного топлива расчетной стоимостью 2,99 млрд грн и бензина марки А-92 на сумму 653 млн грн.

"Нафтогаз Ойл Трейдинг" был создан в октябре 2019 г. для трейдинга импортными нефтепродуктами и ресурсом, производимым Шебелинским заводом. В планах — выйти на ежегодный объем реализации 1,5 млн т нефтепродуктов в год.

Экономическая правда