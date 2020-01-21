Импорт дизтоплива из РФ: "Укртатнафта" и "Укргаздобыча" предлагают ввести пошлины

"Укртатнафта", "Укргаздобыча" и "Укрнафта" подали совместное заявление в Минэкономики относительно антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизтоплива и сжиженного газа.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртатнафты".

"Нарушение правил международной торговли при поставках российских нефтепродуктов заключается в том, что производителям в РФ из бюджета компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов по схеме возврата из бюджета акцизов, что является субсидированием и нарушает нормы ВТО.

Благодаря субсидированию доля российских нефтепродуктов в общем импорте на рынке дизтоплива достигла 47%, по сжиженному газу - 55%, при этом существенно сократилась доля поставок из Беларуси, Литвы, Польши", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "Укртатнафта", "Укргаздобыча" и "Укрнафта" настаивают на компенсационных мероприятиях в виде пошлин субсидированного импорта по ставке 8,46%.

"Введение пошлин не приведет к дефициту и росту цен, поскольку рынок импортных поставок из Беларуси, Литвы, Польши и морских танкерных поставок и внутреннего производства является конкурентным.

Введение пошлин приведет к перераспределению долей рынка от российских поставщиков в пользу производителей из других стран и будет способствовать росту внутреннего производства и снижению себестоимости украинских нефтепродуктов", - подчеркивают компании.

Напомним:

Ранее компания "Укртатнафта" обратились с официальным письмом к президенту Владимиру Зеленскому, по поводу участие НАК Нафтогаз в импорте нефтепродуктов, которые могут быть связаны с российскими подсанкционными компаниями.

Экономическая правда