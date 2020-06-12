Марченко собрал банкиров, чтобы узнать что мешает кредитовать бизнес под "5-7-9%"

В Министерстве финансов отмечают, что банки отклоняют почти 50% заявок бизнеса по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Глава ведомства Сергей Марченко провел совещание с представителями госбанков по активизации их участия в программе.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Сегодня в прессе и социальных сетях много информации, что программа не работает. Основная претензия бизнеса - бюрократия банков. Мол, именно банкиры неохотно выдают кредиты.

Мы собрали вас здесь, чтобы понять, что мешает банкам - особенно государственным банкам - активнее кредитовать микро и малый бизнес в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", - заявил Марченко.

Сообщается, что по состоянию на 10 июня банки-партнеры получили 24 720 заявок на участие в программе. Всего 3500 тысячи клиентов сформировали и передали банкам пакет документов для участия в программе. Выдано 605 кредитов на сумму 381,041 миллиона гривен. Еще 1792 заявки находятся в работе банков.

Отмечается, что практически каждая вторая заявка (1509 заявок, в целом) была отклонена банком как таковая, не может быть удовлетворена.

Среди самых распространенных причин отказа - "деловая репутация" (60% отказов), "необоснованность бизнес-плана" (11%), "несоответствие цели кредитования" (12%).

Представители государственных банков убеждены, что заключение, что "программа не работает" - это существенное преувеличение.

"Программа стартовала в феврале. И уже в марте она натолкнулась на всемирную пандемию и карантин.

29 апреля правительство существенно изменило условия программы, должен был отразить Фонд в договорах с банками-партнеров.

На подписание новых соглашений ушло еще три недели.Фактически, мы работаем в программе с 15 мая. Три недели - это еще очень малый срок для выводов", - заявил на совещании председатель правления "Укргазбанка" Кирилл Шевченко.

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Напомним:

После того, как бизнесмены Хмельницкой области заявили, о проблемах с реструктуризацией собственных кредитов взятых в "Укрэксимбанка", президент Владимир Зеленский лично позвонил главе банка Евгению Мецгеру.

Ранее Зеленский заявил, что власть пытается "дожать" банковскую систему, чтобы запустить кредитование бизнеса под низкие проценты.

"Мы дожмем банковскую систему Украины, несмотря на то, что она очень-очень-очень независима. Мы их дожмем, чтобы банки не боялись кредитовать. Мы год работаем, чтобы у нас были нормальные, человеческие, живые, европейские кредиты", - заявил президент.

Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что "5-7-9%", де-факто, не заработала на полную мощность - банки не хотят брать на себя риски выдачи средств.

Экономическая правда