Шмыгаль: В течение следующих 2 кварталов пересмотр госбюджета не планируем
Кабмин не планирует в течение 2 следующих кварталов вносить изменения в госбюджет на 2020 год.
Об этом на пресс-конференции заявил премьер Денис Шмыгаль.
"Секвестр госбюджета не предвидится, поскольку были приняты в апреле изменения в бюджет, ими было осуществлено перераспределение статей бюджета", - подчеркнул он.
По его словам, большинство средств были взяты из капитальных затрат и переброшены в фонд по борьбе с COVID-19.
"То есть можно говорить, что по определенным статьям секвестр уже состоялся: мы взяли, чтобы добавить в приоритетные направления. То есть мы сегодня не ведем разговор в ближайшие два квартала о пересмотре бюджета или о его секвестре - тем более", - добавил он.
Премьер напомнил, что общий дефицит бюджета на год - почти 300 млрд грн.
"У нас действительно есть утвержденнный с нашими партнерами объем дефицита госбюджета - не более 7,5%", - добавил Шмыгаль.
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Напомним:
По итогам января-апреля 2020-го года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 миллиарда гривен, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 33 млрд грн, что соответствует показателям бюджета.
Доходы государственного бюджета в апреле 2020 года составляли 103,95 млрд грн, что на 11,6% меньше плана и на 7,1% ниже чем в апреле 2019-го.
Экономическая правда
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