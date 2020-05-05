Госбюджет за январь-апрель выполнен с дефицитом 23,5 миллиарда - Минфин

По итогам января-апреля 2020-го года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в размере 23,5 миллиарда гривень, в том числе общий фонд - с дефицитом в сумме 33 млрд грн, что соответствует показателям бюджета.

Об этом сообщает Министерство финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

За январь-апрель 2020-го года социальные расходы, расходы на оборону, на обслуживание долга и дотации местным бюджетам полностью профинансированы согласно росписи на основании платежных поручений.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, расходы по общему фонду государственного бюджета за 4 месяца 2020 составили 308,9 млрд грн, или 87,5% от росписи отчетного периода.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-апрель 2020 составляли 108 млрд грн, или 84,1% от запланированных на этот период.

Всего от размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 73,8 млрд грн (97% от плана), в том числе за счет выпуска ОВГЗ в иностранной валюте - 41,3 млрд грн (1,2 млрд долл. США и 0,3 млрд евро).

Из внешних источников привлечено 34,2 млрд грн (66% от плана), в том числе 33,9 млрд грн путем размещения 10-летних евробондов на сумму 1,25 млрд евро под 4,375% годовых.

При этом, платежи по погашению государственного долга за январь-апрель 2020 составили около 71,3 млрд грн (81,8% плана), платежи по обслуживанию - 41,1 млрд грн (94,2% плана).

Экономическая правда