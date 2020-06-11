"Недешевое удовольствие": премьер рассказал, как работают над созданием национальной авиакомпании

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Мининфраструктуры разрабатывает концепцию создания национального авиаперевозчика с последующим привлечением КБ "Антонов" и некоторых аэропортов.

Об этом он сообщил во время отчета 100 дней работы правительства.

"Профильное министерство разработало концепцию создания национального перевозчика с привлечением КБ" Антонов ", части аэропортов.

Рассчитывается бизнес-план, необходимость и источники средств на закупки, а также возможности сотрудничества с международными партнерами.

Это - недешевое удовольствие, но это то, что даст большое количество рабочих мест. Если мы даем заказ на первые 6 самолетов "Антонов", то это уже оживляет предприятие где работает 14 000 человек.Плюс по мультификатору от 3 до 5 рабочих мест образуется", - сообщает Шмыгаль.

Также премьер не смог сказать сколько будет стоить национальный авиаперевозчик.

"Не готов сказать сколько это будет стоить. Это абсолютно реалистичное задание, которое не является заоблачным проектом.

..По поводу самой компании, мы находимся на этапе раскрутки концепции и перевода ее в конкретный бизнес план", - резюмирует Шмыгаль.

Напомним:

Ранее Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что дорожная карта проекта создания национальной авиакомпании еще готовится, говорить о цифрах и сроках еще рано. Также не исключается возможность партнерства государства с большими зарубежными компаниями.



Криклий подчеркнул, что речь идет не о национализации частной компании, или выкупом, а о создании полностью нового авиаперевозчика. По его словам как минимум на внутренних рейсах планируется использовать самолеты завода Антонова.

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.

"Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты.

Где наши "АН-ы"? Мы с ними договорились, сейчас мы разрабатываем программу, и мы это сделаем. Мы должны сделать государственную авиакомпанию.

Это моя мечта – сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или "Сингапурских Авиалиний". Государство готово выделить на это деньги", - сказал президент.

Экономическая правда