Криклий раскрыл детали создания национальной авиакомпании

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что дорожная карта проекта создания национальной авиакомпании еще готовится, говорить о цифрах и сроках еще рано. Также не исключается возможность партнерства государства с большими зарубежными компаниями.



Об этом он сообщил в интервью Ліга.Бизнес

"Сейчас мы должны будем помогать авиации, которая проходит период турбулентности и в Украине, и во всем мире. Раз мы будем поддерживать авиацию, почему бы не поддерживать своего государственного национального перевозчика?

...Общались с коллегами из Антонова, мы хотим развивать концерн, чтобы он предлагал для рынка больше пассажирских самолетов. Но у всех традиционный вопрос: самолеты хорошие, но почему ваши перевозчики их сами не используют?", - рассказывает Криклий.

Криклий подчеркнул, что речь идет не о национализации частной компании, или выкупом, а о создании полностью нового авиаперевозчика. По его словам как минимум на внутренних рейсах планируется использовать самолеты завода Антонова.

"Проще всего продвигать какой-то продукт, если ты сам его используешь. Французы летают на Airbus, американцы — на Boeing. Так они его продвигают на другие рынки", - объясняет Криклий.

Криклий заявил, что проект создания авиакомпании еще готовится.

"Если бы проект был готов, мы бы выходили в публичную плоскость по-другому, говорили бы о конкретных сроках. Все еще просчитывается", - объясняет министр.

Также Криклий не исключает потенциального партнерства государства с другими зарубежными большими отраслевыми компаниями, которые хотели бы ориентироваться на рынок Восточной Европы. .

"Нужен стратегический инвестор, который в этой отрасли успешен. Просто фонд, который бы дал денег — это не решение. Может быть некое комбинированное решение — это будет государственная компания, но постепенно могут появляться партнеры", - резюмирует Криклий.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.

"Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты.

Где наши "АН-ы"? Мы с ними договорились, сейчас мы разрабатываем программу, и мы это сделаем. Мы должны сделать государственную авиакомпанию.

Это моя мечта – сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или "Сингапурских Авиалиний". Государство готово выделить на это деньги", - сказал президент.