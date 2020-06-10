Минфин: Программа с МВФ позволит дополнительно получить почти 3 миллиарда долларов

Наличие программы stand-by с МВФ позволит Украине дополнительно получать финансирование от других партнеров на почти 3 млрд долларов.

Об этом в колонке для ЭП написал министр финансов Сергей Марченко.

"Наличие этой программы открывает государству возможности получать финансирование от других партнеров. В частности, от Всемирного банка по формуле 700 млн долларов + 300 млн долларов, макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,7 млд евро = 500 млн евро + 1,2 млрд евро.

В общем сотрудничество с МВФ следует рассматривать как элемент доверия и позитивных ожиданий относительно будущей взвешенной экономической политики", - отметил министр.

Напомним:

Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

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Экономическая правда