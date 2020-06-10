Шмыгаль: В соглашении с МВФ нет никаких требований по изменению пенсионного возраста

Одобренный меморандум с МВФ не содержит новых требований для Украины относительно структурных реформ, зато в нем есть направления, которые нужны в первую очередь самой Украине.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил премьер Денис Шмыгаль, передает пресс-служба правительства.

"В МВФ с пониманием отнеслись к кризисной ситуации и к предложению Украины увеличить размер первого транша", - отметил Шмыгаль и добавил, что средства МВФ пойдут напрямую в государственный бюджет Украины.

По его словам, меморандум с МВФ не содержит новых требований для Украины по внедрению структурных реформ, зато в нем есть направления, которые нужны в первую очередь самой Украине.

"Они довольно простые, но важные для Украины. Это борьба с коррупцией, это сбалансированная политика в бюджетной сфере. Украина, как государство, заинтересованно во внедрении этих изменений", - пояснил он.

Шмыгаль также подчеркнул, что в соглашении с МВФ нет "никаких требований к изменению пенсионного возраста".

В то же время в тарифах на отопление заложен фиксированный тариф на газ в размере более чем 6,5 тыс грн за тысячу кубометров, а рыночная цена на газ вдвое меньше.

"Чтобы украинцы в следующем сезоне не переплачивали за отопление, цена на газ для населения должна изначально быть рыночной, поскольку по факту сегодня рыночная цена газа составляет 3200 грн за тысячу кубометров", - заявил премьер.

"За этим траншем МВФ Украина ожидает также средств от Всемирного банка в размере 1 млрд долларов, четвертого и пятого пакетов макрофинансовой помощи от ЕС в размере 1,2 млрд и 500 млн евро соответственно, которые привязаны к соглашению с МВФ.

Мы сейчас с первым траншем МВФ получаем по факту в бюджет более 3 млрд долларов в эквиваленте. Это обеспечит нашу стабильность и даст нам ровно пройти период коронакризы", - сказал он.

Напомним:

Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

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Экономическая правда