Первый транш МВФ в 2,1 миллиарда долларов уже направили в Украину — Рашкован

Первый транш от МВФ в размере 2,1 млрд долларов уже направили в Украину - он будет на счетах Кабмина с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах.

Об этом сообщил в Facebook представитель Украины в Фонде Владислав Рашкован.

"Совет директоров МВФ утвердил новую программу Stand-by для Украины. 18 месяцев. 5 млрд долларов. Все средства направляются в бюджет. Первый транш в 2.1 млрд долларов уже направлен в Украину - будет на счетах правительства с учетом временной разницы и скорости прохождения средств в международных платежных системах", - написал Рашкован.

"Украинская программа Stand-by - первая новая структурная программа (upper credit tranche program), которую утвердил Совет директоров МВФ с 26 марта этого года (когда Фонд перешел на работу в условиях карантина).

С 26 марта и до сих пор принимались только программы emergency financing или же (чтобы предоставить больше средств в бюджет для реакции на пандемию) немного видоизменялись условия ранее утвержденных программ (programs were augmented)", - объяснил он.

Напомним:

Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

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Экономическая правда