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Гривня укрепляется второй день подряд

Понедельник, 1 июня 2020, 19:15
 

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 2 июня на уровне 26,82 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных НБУ.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,80 гривни (на 1 июня - 29,93 гривни).

Напоминаем:

1 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,83 - 26,86.

1 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни за доллар.

Экономическая правда

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