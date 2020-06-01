Гривня укрепляется второй день подряд
Понедельник, 1 июня 2020, 19:15
Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 2 июня на уровне 26,82 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных НБУ.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,80 гривни (на 1 июня - 29,93 гривни).
Напоминаем:
1 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,83 - 26,86.
1 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни за доллар.
Экономическая правда
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