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Гривня укрепилась на закрытии межбанка

Понедельник, 1 июня 2020, 17:14
 

1 июня котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,78 - 26,80 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,78 - 26,80 гривни;

Евро - 29,79 - 29,81 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,70 - 26,92 гривни. Евро покупают по 29,41 гривни, продают по 29,88 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,74 - 26,82 гривни, евро - 29,45 - 29,55 гривни.

Напомним:

1 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,83 - 26,86.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 1 июня на уровне 26,87 гривни за доллар.

Экономическая правда

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