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Курс валют на 1 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки

Понедельник, 1 июня 2020, 11:15
 

1 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,83 - 26,86.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,82 - 26,84 гривни;

Евро - 29,90 - 29,92 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,72 - 26,96 гривни. Евро покупают по 29,39 гривни, продают по 29,93 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,78 - 26,84 гривни, евро - 29,43 - 29,61 гривни.

Экономическая правда

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межбанк

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