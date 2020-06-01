Курс валют на 1 июня: межбанк, "черный" и наличный рынки
Понедельник, 1 июня 2020, 11:15
1 июня котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,83 - 26,86.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,82 - 26,84 гривни;
Евро - 29,90 - 29,92 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,72 - 26,96 гривни. Евро покупают по 29,39 гривни, продают по 29,93 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,78 - 26,84 гривни, евро - 29,43 - 29,61 гривни.
Экономическая правда
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